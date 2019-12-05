Trabzonspor'da Sörloth rüzgarı05 Aralık 2019 Perşembe 15:24 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 15:29
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam ediyor. Sörloth, bordo mavili formayla toplamda 15 gole doğrudan katkı yaptı.
Bordo mavili takımın 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiraladığı Sörloth ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni topluyor.
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 8 gole imza atıp gol krallığında iddialı konumda bulunan Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ağlarını havalandırırak başarılı performansını sürdürdü.
Sörloth, Trabzonspor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynadığı 2 maçta da gol atmayı başardı. Golcü futbolcu, bordo mavili fomayla toplamda 11 gol atarken 4 de asist yaptı.
Norveçli golcü, milli takım formasıyla EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı 5 maçta 4 gole imza atmayı başardı.
Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 12 maça çıkan Sörloth, bekleneni verememiş ve Gent'e kiralanmıştı. Gent formasıyla çıktı 19 maçta 4 gole imza atmıştı.
Kaynak: TRT SPOR