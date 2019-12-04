Spor
Galatasaray'a kupada büyük şok04 Aralık 2019 Çarşamba 22:51 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:59
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenildi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.
İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında 55. dakikada Sadık Baş Tuzlaspor'u öne geçiren golü attı.
Galatasaray ilerleyen dakikalarda Tuzla kalesine yüklensede gol bulamadı.
Mücadelenin 88. dakikasında 10 kişi kalan Tuzlaspor karşılaşmanın 90. dakikasında Umut Sönmez ile 2-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray evinde ikinci maç öncesi dezavantajlı konuma düştü.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: TRT Spor