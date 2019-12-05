Galatasaray’da Emre Mor hayal kırıklığı yarattı. Sezon başı Celta Vigo’dan 600 bin euro ödenerek 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.

Böylece Borussia Dortmund ve Celta Vigo’da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için sarı kırmızılı taraftarların ‘’ Fatih Terim onu tekrar kazanır’’ beklentisi gerçekleşmedi.

Büyük umutlarla alınan Emre Mor bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray’da kadroya girmekte bile zorlandı.

Ligde 10 maçta toplam 365 dakika şans bulan genç futbolcu sadece 3 maçta on birde sahaya çıktı.

22 yaşındaki futbolcu Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 maçın üçünde 45 dakika forma giyebildi.

Emre Mor, son olarak sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi.

Gurbetçi futbolcu 2. Lig ekibi karşısında bir varlık gösteremedi.

Şans bulduğu maçlarda kolektif oyundan uzak görüntüsüyle tepki çeken genç oyuncu bu sezon forma giydiği 15 maçta gol veya asist üretemedi.

Emre Mor, ligin üçüncü haftası Kayserispor deplasmanında sinirine hakim olamayarak rakibine yaptığı sert faul sonrası gördüğü kırmızı kartla da taraftarların tepkisini çekmişti.

Kaynak: TRT SPOR