Trabzonspor'da moraller yükseliyor

Trabzonspor'da gözler Siltaş Yapı Pendikspor maçına çevrildi. Bordo mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ardından Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor yenen Karadeniz ekibinde keyifler yerine geldi. Trabzonspor, özellikle Atakaş Hatayspor maçındaki başarılı oyunu sürdürerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Bordo mavililerde hedef hem ligde üçüncülüğü sağlamlaştırmak hem de kupada yola devam etmek.

Avcı ikinci yarıya iyi başlamadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yükselişe geçse de sezonun ikinci yarısına iyi başlamadı.

Bordo mavililer, ikinci devrenin ilk maçında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda berabere kalmıştı.

Sonrasında sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a mağlup olan karadeniz ekibi, üst üste alınan 2 galibiyetle kötü gidişi sonlandırmayı başardı.

2024'ün ilk günlerinden beri ayrılıklar, sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle birçok oyuncusundan faydalanamayan Trabzonspor'da eksiklerin azalması da teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Orsic için son karar teknik heyetin

Sezon başında Slovenya kampında sakatlanan Orsic'in çalışmaları iyi gidiyor ve 10-15 dakika süre alabilecek duruma geldi.

Buna karşın Abdullah Avcı ve kurmayları Hırvat yıldızı tam olarak hazır hale gelmeden riske etmeyecek.

Pepe ve Onuachu dönüyor

Afrika Kupası finalinde karşı karşıya gelen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'nin Cuma günü Trabzon'da olmaları bekleniyor.

Pepe ve Onuachu'nun milli takımlarından dönüşü ve Orsic'in de daha fazla süre alabilecek düzeye gelmesiyle takımdaki tek eksik Hüseyin Türkmen olacak.

Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu yırtılan Hüseyin Türkmen'in, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.