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Spor
AA 15.02.2024 12:05

Judoda hedef Paris Paralimpik Oyunları'na 10 sporcu ile gitmek

Kota maçına çıkacak Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 10 sporcu ile katılmayı hedefliyor.

Judoda hedef Paris Paralimpik Oyunları'na 10 sporcu ile gitmek
[Fotograf: AA]

Paris Oyunları'na katılabilmek için 17-18 Şubat tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek kota maçlarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli takım, çalışmalarını tamamladı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek "2024 IBSA Judo Grant Prix" kota maçlarına 14 sporcu ile katılacak Judo Milli Takımı, güzel sonuçlarla yurda dönmek istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Efemgil, Kastamonu'daki kamp merkezinin yeni açıldığını hatırlattı.

"Judo ekibi olarak bu kampı çok olumlu bulduk. Olimpiyatlara kadar sürekli kamplarımızı burada yapmayı hedefliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın bize destek olması, pozitifliği güler yüzlülüğü bize güven veriyor. Burada birlik beraberlik var, bu sporcuları motive ediyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Efemgil, kota maçları öncesi 3 kamp yaptıklarını dile getirdi.

"Kastamonu'da bundan öncesinde 2 kampımız daha oldu. Almanya'da yapılacak olan Grant Prix için hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Tabii ki nasıl geçtiğini müsabakada göreceğiz. Takımın şu andaki performans durumu gayet iyi."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Efemgil, Paris Paralimpik Oyunları öncesi 3 müsabakalarının kaldığına işaret etti.

"Bunlar puan verilen müsabakalar. Kotanın içerisinde olan sporcularımız var ama sadece kota içerisinde olmak çözüm değil. İşin sonunda olimpiyat var. Bu müsabakaların sporcularımıza ne katacağı da çok önemli. O yüzden bu müsabakaları önemsiyoruz. Olimpiyat için önemli bir müsabaka. Takımımızı göreceğiz. Hedefimiz olimpiyatlara 10 sporcu ile katılabilmek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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