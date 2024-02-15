Milli atlet Ersu Şaşma Fransa'da ikinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Roubaix kentindeki organizasyonda gerçekleştirdiği 5,82 metrelik atlayışla kendisine ait Türkiye salon rekorunu 2 santimetre geliştirdi.
Ersu, 5,90 metreyle Türkiye açık hava rekorunu da elinde tutuyor.
Ersu Şaşma'dan Yeni Salon Türkiye Rekoru— Türkiye Atletizm Federasyonu (@AtletizmTAF) February 15, 2024
Fransa'nın Roubaix kentinde Stab Vélodrome salonunda yapılan Perche en Or salon yarışmalarında Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.82 atlayarak ikinci olurken yeni Salon Türkiye rekorunu kırdı.
Sporcumuzu tebrik ederiz. pic.twitter.com/dixwZiYEpj