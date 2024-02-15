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Spor
AA 15.02.2024 11:55

Milli atlet Ersu Şaşma Fransa'da ikinci oldu

Fransa'da düzenlenen Perche en Or yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 2. sırayı aldı.

Milli atlet Ersu Şaşma Fransa'da ikinci oldu
[Fotoğraf: DHA arşiv]

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Roubaix kentindeki organizasyonda gerçekleştirdiği 5,82 metrelik atlayışla kendisine ait Türkiye salon rekorunu 2 santimetre geliştirdi.

Ersu, 5,90 metreyle Türkiye açık hava rekorunu da elinde tutuyor.


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