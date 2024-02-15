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Spor
AA 15.02.2024 11:20

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçları yapılacak

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası 16 Şubat Cuma günü Göztepe-Manisa FK maçıyla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçları yapılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

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