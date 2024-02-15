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Spor
AA 15.02.2024 11:25

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da sona erdi

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın son gününde olimpik puan da veren büyük erkekler kategorisinde Türk sporcular 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya kazandı.

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da sona erdi

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde büyük erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. Olimpik puan da veren bu kategoride Furkan Übeyde Çamoğlu (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo) altın madalya elde etti.

Türk sporcular, organizasyonu toplamda 55 altın, 47 gümüş ve 95 bronz olmak üzere toplam 197 madalyayla tamamladı.

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