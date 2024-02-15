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Spor
AA 15.02.2024 11:30

Milli motosikletçiler dünya şampiyonu olmak için yarışacak

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, aynı kategoride yarıştıkları Dünya Supersport Şampiyonası'nın yeni sezonunda hem birbirlerini hem de rakiplerini geride bırakarak birinci olmak için mücadele edecek.

Milli motosikletçiler dünya şampiyonu olmak için yarışacak
[Fotograf: AA]

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün mücadele edeceği şampiyonanın yeni sezonu, 23-25 Şubat'ta Avustralya'da düzenlenecek ilk ayak yarışlarıyla başlayacak.

Geride kalan sezonu, MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Sofuoğlu 6'ncı, üçüncü ayakta geçirdiği kaza sonrası kolundan sakatlanan ve yaklaşık 4 ay pistlerden uzak kalan Öncü ise 13. sırada tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçiler, organizasyonun Avustralya ayağında iyi bir başlangıç yapmak ve şampiyonluk hedefinde ilerlemek için gaza basacak.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bahattin Sofuoğlu: Herkesin hedefi şampiyonluk

Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezon öncesi hazırlıklarının yoğun geçtiğini, yaklaşık 3,5 aydır çalıştıklarını söyledi.

Bu zamana kadarki en hazır dönemi olduğunu aktaran Sofuoğlu, testlerin ardından sezonun ilk yarışına çıkacaklarını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sofuoğlu, Can Öncü ile aynı kategoride mücadele ettiklerini belirtti.

"Hepimiz beraber çalışıyoruz. KNN54 Riders Yarış Akademisi'nde 5 kişiyiz. Yarışa çıktığımızda, o piste girdiğimizde herkes rakip oluyor. Pistte kimse kimseyi tanımaz. Herkes o kaskın camını kapattığı zaman en iyi olmak için uğraşır. Ben de aynı şekilde. Aynı yerde yarışıyoruz, aynı yerde antrenman yapıyoruz. Pistte herkes rakip ve iyi olan kazanır."

Sofuoğlu, geçen sezon belirledikleri hedefe ulaştıklarını dile getirdi.

"Bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Elimden geleni yapacağım. Sezonun başında ve ortalarında daha net görmeye başlayacağız. O zaman daha net konuşabileceğim. Herkesin hedefi şampiyonluk. Ben de onun için uğraşacağım."

Can Öncü: Kendimi iyi hissediyorum

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası öncesi testlerinin güzel geçtiğini ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öncü, elinden gelenin en iyisini yaparak podyumda yer almak istediğini belirtti.

"Kolumdan ameliyat olmadan önce çıktığım yarışta 3'üncülük elde ettim. O zaman kolumu kullanma durumum yüzde 10'du, şimdi yüzde 90. Çok büyük fark var. Kendimi iyi hissediyorum ve kolumu eskisi gibi kullanabiliyorum."

Öncü, Bahattin Sofuoğlu ile rakip olduklarını vurguladı.

"İnşallah bu yıl dünya şampiyonu olacağım. Kenan (Sofuoğlu) ağabeyim, Kawasaki'de şampiyon olmuştu. Uzun zamandır kimse Kawasaki'de şampiyon olamadı. Ben de Kawasaki ile bu yıl dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sonrasını da Kenan ağabey ile en iyi şekilde planlayacağımıza inanıyorum."

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