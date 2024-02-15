İkiz kardeşler atletizmde başarıdan başarıya koşuyor

İkiz kardeşler, antrenör amcaları Mustafa Güneş'in teşvikiyle 3 yıl önce atletizme başladı.

Türkiye'de katıldıkları yarışmalarda dereceler elde eden iki kardeş, son olarak Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Atletizm U14 Salon Şampiyonası'na katıldı.

Osmangazi Atletizm Salonu'nda 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen şampiyonada Muhammet Emir Güneş, 60 metre erkeklerde birincilik ipini göğüsledi. Yasin Emir Güneş ise şampiyonada uzun atlamada Türkiye ikincisi oldu.

İkiz kardeşler, Türkiye'de elde ettikleri başarıları uluslararası arenaya taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarımızı en üst düzeyde görmek isteriz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Sprint Koordinatörü Mustafa Güneş, Türkiye çapında yaptıkları çalışmalarla sporla gençlerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeğenlerini de bu hedef doğrultusunda spora yönlendirdiğini dile getiren Güneş, "Onların başarısını gören bazı çocuklar da bizleri ziyaret ediyor." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güneş, yeğenlerinin spora yetenekli olduklarını belirtti.

"Onları spora başlattık ve karşılığını hemen almaya başladık. Yasin, ilk yılında 'Türkiye'nin en hızlısı' oldu. Muhammet biraz talihsizlik yaşadı acemiliğinden dolayı. İlk yarışlarında Türkiye birincisi ve dördüncüsü olmuşlardı. 2 ay önce Türkiye'nin en güçlüsü müsabakaları yapıldı. 60 metre uzun atlama ve sağlık topu atışlarında puan olarak Muhammet Türkiye birincisi, Yasin ise 2 puan farkla ikinci oldu. Her ne kadar kardeş olsalar da sahada rakip oluyorlar. 10 gün önce ise U14 Türkiye Şampiyonası'nda Muhammet 60 metrede 8.40 koşarak kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu, Yasin ise uzun atlamada Türkiye ikincisi oldu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Güneş, her sporcunun ve antrenörün hayalinin olimpiyatlar olduğuna değindi.

"Bizim de hayalimiz olimpiyatlara katılmak ve derece almak. Çocuklarımıza olabildiğince bu yaşta disiplini verip gelecekte oralarda görmek istiyoruz. Bu yeteneğe, bu potansiyele sahip çocuklar. Çalışmalarımıza devam edip çocuklarımızı en üst düzeyde görmek isteriz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yasin Emir Güneş ise severek spor yaptığını belirtti.

"Yarışmalar güzel geçiyor. Bu sporu çok seviyorum. Yaparken de eğleniyorum. Rakip olmak aslında güzel bir duygu çünkü çekişme oluyor arada. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum."

Muhammet Emir Güneş de hem spor yaptığını hem de eğlendiğini aktararak, kardeşiyle uluslararası arenada rekorlara imza atmak istediğini kaydetti.