Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 19:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor'da Kouassi ile anlaşma sağlandı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor.
Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig Transfer Haberleri
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