Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Mücadele, 3-1'lik GZT Giresunspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın açılış golü Pesic'le konuk ekipten geldi. Ev sahibi, Balde ile 69. dakikada skora eşitlik getirdi.

Maçın son 10 dakikalık diliminde sahne alan Doukara, biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydederek takımını 3-1'lik zafere taşıdı.

Bu sonuçla ligde arka arkaya üçüncü kez galibiyet sevinci yaşayan GZT Giresunspor, 19 puana ulaştı ve 15. sırada konumlandı.

22 puanlı VavaCars Fatih Karagümrük ise 8. sırada yer aldı.