Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin 1354'ü toplam 20 sandıkta oy kullandı.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, geçerli 1152 oyla, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyunu 4 numaralı sandıkta kullandı.

Trabzonspor Kulübü'nün 78. Genel Kurulu'nda başkan Ahmet Ağaoğlu oyunu kullandı.

Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.

Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Ağaoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü'nün 78. olağan genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."