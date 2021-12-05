Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları başlayan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda yapacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Beşiktaş'ın Dortmund maçı kadrosu da belli oldu. Kadroda şu isimler yer aldı: