Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor 9 kişiyle kazandı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren iki golü de Thiam (biri penaltıdan) kaydetti.
Sarı-kırmızılı ekipte Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios 58. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildiler.
Bu galibiyetle 19 puana ulaşan Yukatel Kayserispor, maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti.
18 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 14. sırada kaldı.
Etiketler: Kayserispor Antalyaspor Süper Lig
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