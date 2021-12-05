Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren iki golü de Thiam (biri penaltıdan) kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios 58. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildiler.

Bu galibiyetle 19 puana ulaşan Yukatel Kayserispor, maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti.

18 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 14. sırada kaldı.