Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Hatay'da kazanan Başakşehir
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.
Müsabakanın kazananı, 3-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Aleksic (2) ve Okaka'dan geldi.
Son 7 maçta 19 puan toplayan Medipol Başakşehir, toplam 25 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.
26 puanlı Atakaş Hatayspor ise 3. sırada kaldı.
Etiketler: Hatayspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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