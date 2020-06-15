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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:01
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