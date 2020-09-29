Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da iki isim kiralandı
Trabzonspor’da Abdurrahim Dursun ve Balıkesirspor’dan sezon başında transfer edilen Rahmi Anıl Başaran, TFF 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’a kiralandı.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun, sol bek ve orta sahada oynuyor.
Rahmi 2 milyon liraya alındıI
Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.
Başaran, geçen sezon TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ile çıktığı 27 maçta 7 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Kendisine kulüp bulması söylenen Brezilyalı Ghilherme ise henüz bir takımla anlaşamadı.
Etiketler: Abdürrahim Dursun BalıkesirsporSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:54
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