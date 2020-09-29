Trabzonspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun, sol bek ve orta sahada oynuyor.

Rahmi 2 milyon liraya alındıI

Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.

Başaran, geçen sezon TFF 1. Lig'de Balıkesirspor ile çıktığı 27 maçta 7 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Kendisine kulüp bulması söylenen Brezilyalı Ghilherme ise henüz bir takımla anlaşamadı.