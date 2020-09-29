Fenerbahçe'de, Garry Rodrigues'in geleceği merak konusu. Birçok kulüpten teklif alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, henüz bir karar vermiş değil.

Rodrigues hakkında bir iddia da Suudi Arabistan basınından geldi. Bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad Kulübü'nün tecrübeli oyuncuyu geri istediği belirtildi.

Suudi ekibinin teknik direktörü Fabio Carille'nin yeni sezon planlamasında Rodrigues’e de yer vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz günlerde Olympiakos ile Garry Rodrigues'in transferi konusunda anlaştı ve oyuncunun kararını beklemeye geçti.

Yeşil Burun Adalı oyuncu ise takımdan ve İstanbul’dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sarı lacivertli ekip ise oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına bütün seçenekleri masada tutuyor.

Transfer döneminin bitimine kadar ayrılık gerçekleşmezse Rodrigues'in Federasyona verilen oyuncu listesinde yer almayabileceği belirtiliyor.

Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı.