1 sağ bek, bir de golcü alarak transferi noktalamak isteyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalarına hız verdi.

Sağ bek için 1 numaralı aday, Sporting Lizbonlu Valentin Rosier.

24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak katabilmek için uzun süredir mücadele eden Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içinde sonuç almaya çalışacak.

Kiralama şartları konusunda Portekiz ekibiyle temaslarını yoğunlaştıran yönetim, bir yandan da oyuncuyla görüşüyor.

Fransız sağ bekin, İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetimi, golcü transferi için de girişimlerini sürdürüyor.

Kulübü Atletico Madrid’ten bonservisini alması istenen Nikola Kalinic konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş, Hırvat golcüye 2,5 milyon euro garanti olmak üzere performans pirimleriyle birlikte 3 milyon euroyu bulan son teklifini yaptı.

32 yaşındaki golcünün, 3 milyon euro garanti maaş ve 3 yıllık sözleşme konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Orta yol bulunması halinde Nikola Kalinic, hafta sonuna kadar Türkiye’ye gelip Beşiktaş forması giyecek.