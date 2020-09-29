Galatasaray yönetimi, kadroya takviye için yoğun uğraş veriyor.

Transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı kırmızılılarda, gidecek isimler konusunda son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.

Belhanda’ya eski takımı Nice talip olurken, yönetim Faslı futbolcu için Fransız ekibine henüz cevap vermedi.

Fatih Terim ile yapılacak görüşmenin ardından 30 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği netlik kazanacak.

Galatasaray, Roma’nın ilgilendiği Marcao ile ilgili henüz beklediği teklifi alamadı. İtalyan ekibinden, Brezilyalı stoper için gelen son teklifin 13 milyon euro olduğu öğrenildi.

Marcao'yu daha yüksek rakama satmayı planlayan yönetim, ücretine zam yaparak 24 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı düşünüyor.

Finansal Fair Play kuralları gereği sadece 1 milyon euro bonservis ödeyebilen sarı kırmızılılarda oyuncu satışı halinde takviyeler gündeme gelecek.

Transfer listesinde Seri, Nakamba ve İvanov var

Sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray’da adaylar ise belli.

Sarı kırmızılılar, orta saha için Jean Michael Seri ve Aston Villa’da oynayan Nakamba’yı listesinde tutuyor.

Sol kanat için ise Levski Sofyalı 21 yaşındaki Bulgar Stanislav Ivanov’un transferi gündemde.

Teknik heyetin performans olarak yeterli görmediği Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozornwafor ise başka kulüplere kiralanacak.