Trabzonspor'da iç transfer planı şekilleniyor

Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası yükselişe geçen Trabzonspor'un iç transfer planı da şekilleniyor. Bordo mavililer, sezon sonu sözleşmesi sona erecek iki yıldızı için ilerleyen süreçte temaslara başlayacak.

Pepe ve Onuachu için şartlar zorlanacak

Bir yıllık sözleşme yapılan Nicolas Pepe ve temsilcisiyle sözleşme yenileme zemini aranacak.

Trabzonspor, Paul Onuachu için de oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a şartlarını soracak.

Bakasetas'ın geleceği belirsiz

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Şimdiye kadar sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Yunan oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın tavrı belirleyici olacak.

Enis Destan'a yeni kontrat

Bordo mavililer, bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Enis Destan'a da yeni kontrat sunmaya hazırlanıyor.

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç santrfora iyileştirilmiş koşullarda yeni bir anlaşma teklif edilecek.

Ayrılacak isimler belli oluyor

Bu arada Trabzonspor, takımdan ayrılacak isimler konusunda da devre arasını hareketli geçirecek gibi görünüyor.

Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Tonio Teklic gibi genç isimlerin gelişimlerini sürdürmesi için kiralanması planlanıyor.

Yeteri kadar forma şansı bulamayan Joaquin Fernandez, Kourbelis, Bardhi ve Umut Bozok'a da teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesi bekleniyor.