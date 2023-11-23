Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar
13.30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
25 Kasım Pazartesi
20.00 EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan