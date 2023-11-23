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Spor
TRT Haber 23.11.2023 12:30

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden de bu haftanın hakemleri duyuruldu.

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

25 Kasım Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir FK - Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan 

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