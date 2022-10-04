Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu yapılacak
Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, divan genel kurul toplantısının 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde düzenlenecek.
Toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Etiketler: Trabzonspor
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