Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Divan Genel Kurul toplanacak
Trabzonspor Kulübü’nün 51. Divan Genel Kurul toplantısının 16 Haziran’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.
Süper Lig’de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor’un 51. Divan Genel Kurul toplantısı yapılacak.
Divan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokali’nde çoğunluk aranarak yapılacak.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 1 No’lu salonda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun konuşma yapacağı toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.
Etiketler: Trabzonspor
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