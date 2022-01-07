Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Ali Sürmen güven tazeledi
Trabzonspor Kulübünün 48. Olağanüstü Divan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, görevine yeniden seçildi.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda, 1800 üyeden 251'i katılarak oy kullandı. Verilen oyların tamamının geçerli sayıldığı seçimde, Ali Sürmen yeniden divan başkanlık kurulu başkanı oldu.
Sürmen'in listesinde şu isimler yer aldı:
"Muharrem Arz, Mehmet Ongan, Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu, İsmail İnan, Temel Kazancıoğlu, Osman Çavuşoğlu, Coşkun Anahar, Merih Cengiz Semerci, Kenan Sönmez, Ali Sait Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Ali Galip Diyadin, Cevdet Ulusoy."
Etiketler: Trabzonspor
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