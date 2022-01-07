Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet'te bir sporcu daha pozitif
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan COVID-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan COVID-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı. 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.
Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 7, 2022
Toplamda 3 sporcumuzun izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.
Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/lJoOWimBcH
Etiketler: Voleybol Koronavirüs
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