Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor üç eksikle çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Gervinho, Peres ve Cornelius, antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından pas çalışması yapıldı.
İdman, 5'e 2'nin ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Gervinho, Peres ve Cornelius'un çalışmaya katılmadığı öğrenildi.
Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.
Etiketler: Trabzonspor Beşiktaş Derbi Süper Lig
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