Eyüp Yusuf'un cenazesi Araklı ilçesindeki Erenler Mahallesi Kuran Kursu önüne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yusuf'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Zeyyat Kafkas, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş ve Sami Karaman, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan de cenazeye yer alan isimler oldu.

Cenaze töreni öncesinde bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, vefat eden taraftarın ailesine Edin Vişça’nın giydiği formayı verdi.

Yusuf'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Medical Park Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izlemek üzere tribünde bekleyen 45 yaşındaki Eyüp Yusuf, kalp krizi geçirmiş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Yıldızlı Medical Park Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın da babası maç izlerken fenalaştı

Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Trabzonspor’da asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın İstanbul’da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan’ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan’ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.