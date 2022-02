Serbest vuruştan attığı golle takımının 25. haftadaki Aston Villa maçını 1-0 kazanmasını sağlayan ancak 48. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Trippier'in sakatlığının boyutu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Trippier'in sağlığına kavuşmasının ne kadar zaman alacağı belirtilmedi ancak İngiliz basını, Newcastle United'ın İngiliz milli futbolcuyu sezonun son bölümüne yetiştirmeye çalışacağını öne sürdü.

Geçen yılın ekim ayında Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemini aktif geçirmişti.

Kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Kieran Trippier is set to be sidelined for #NUFC's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.



Wishing you a speedy recovery, @trippier2.