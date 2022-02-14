Türk futbolunda ''istikrar abidesi'' nitelemesini en çok hak edenlerin başında Umut Bulut geliyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli santrfor ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla takdir topluyor.

38 yaşındaki golcü bu sezon Süper Lig yolunda takımına en çok katkı veren isim oldu. Umut Bulut son olarak Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında fileleri havalandırdı.

Eyüpspor'un 2-0 kazandığı karşılaşmada penaltıdan takımının ilk golünü atan tecrübeli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. 21 maçta 13 gol 4 asistlik performans sergileyen Umut, İstanbul ekibini 40 puanla dördüncü sıraya taşıdı.

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Bir ay sonra 39 yaşına basacak olan deneyimli oyuncu Spor Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Daha önce Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray , Yukatel Kayserispor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Toulouse forması giyen Umut 687 maçta 220 gol attı.

Başarılı santrfor A Milli Takım'da da 39 maçta 10 gol kaydetti. 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Umut Bulut kariyerinde 10 kez kupa kazanma mutluluğu yaşadı.