Yayın ihalesiyle ilgili 20 Ocak'ta başlayan süreçte, ihaleye katılabilmek için 36'sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, IMG Media danışmanlığında, belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi.

Söz konusu firmalar tekliflerini, bugün saat 14.00'e kadar, elden veya elektronik posta yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve federasyon tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Gerçekleştirilen komisyon toplantısına, TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ihale komisyonu üyeleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Hukuk Müşavirliği üyeleri, ihale tekliflerini denetleyen Deloitte ve yayın ihalesinde TFF'nin danışmanlığını yapan IMG Media'nın temsilcileri ile noter katıldı.

Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.

[Fotoğraf: AA]

Nihat Özdemir: Yeni dönem yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik

Teklif sunumlarının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu sonu itibarıyla Digiturk'un sözleşmesinin tamamlanacağını belirtti.

Özdemir, yeni dönem için ihale yapmaları gerektiğini aktardı.

"Yeni dönem yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik. Türk futbolu için çok önemli bir gündeyiz. Bunun için TFF statüsüne istinaden 14 Nisan 2021'de Kulüpler Birliği Vakfı'mız ile ortaklaşa yayın ihale komisyonunu oluşturduk ve hemen çalışmalarımıza başladık. Hep beraber ticari değerimizi en yüksek seviyeye ulaştırmak hedefiyle yola çıktı. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk ve futbol ailesi olarak şu ana kadar birlik beraberlik içinde ortak bir çaba gösterdik. Özellikle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve komisyonda yer alan değerli başkanlarımız Ali Koç, Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Komisyondaki mesai arkadaşlarıma, katkı veren diğer başkan ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunarım."

[Fotoğraf: AA]

"Yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız"

Nihat Özdemir, 36'sı yurt dışından olmak üzere 46 kurumun şartname aldığını vurguladı.

"İhaleyle ilgili şartname hazırlanırken kulüplerimizin görüş ve önerileri çok önemliydi. Komisyonumuzda yer alan 4 kulüp başkanımızın da katılımlarıyla uyum içinde birçok toplantı yaptık ve konuları istişare ettik. Yola çıkarken komisyonumuz danışman olarak 6-7 aday arasından IMG Media'yı seçti ve kendilerinden de destek aldık. Bütün dünyadaki modelleri inceledik. Gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paketler üzerine de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde geçerli olan modellerden hareketle, bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi içeren özel bir şartnameyi de hazırladık. İhalemizi, bütün sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortaklarına açtık. Şartnamemizi hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibarıyla tarih ve saat sona ermiş bulunmaktadır. 36'sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen, ihaleye talip olan yerli ve yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noterimizin de huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi sunarak kazanan yayıncımızla veya yayıncılarımızla yolumuza devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerimizin en önemli gelir kaynağı naklen yayın gelirleri

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın gelirlerinin Türk futbolu için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ağaoğlu, kulüplerin son dönemde ciddi ekonomik sorunları yaşadığının altını çizdi.

"Son 2 yıldır çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan futbol kulüplerimizin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Anadolu kulüplerimizin gelir kaynağının yüzde 80'ini naklen yayın geliri oluşturduğu bu süreçte, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar hem saha hem de kulüp performansında çok ciddi sorunlar ortaya çıkardı. Yapacağımız yeni naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi tatmin edecek bir rakamla sonuçlanması, kulüplerimizin ekonomik sorunlarını ve finansal yükünü hafifletebilecek düzeyde olması, en büyük temennimiz. Finansal anlamda yaşadığımız ciddi irtifa kaybının, performans olarak da irtifa kaybına sebep olduğu bir gerçek. İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunları izole etmediğimiz sürece, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde, Türk futbolunun, özellikle Anadolu futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilikten öte bir tutum olur. Kulüpler Birliği Vakfı olarak önümüzdeki ihale sürecinden ortaya çıkacak neticenin, gelirlerinin yüzde 80'i naklen yayına bağlı olan kulüplerimizin ekonomik problemlerine çözüm olacağı düşüncesiyle, Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."