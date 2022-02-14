Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyuncu için özel bir maske yapılacak ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Yaklaşık 1 ay boyunca maske kullanacak Serdar Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebilecek.