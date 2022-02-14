Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serdar Dursun özel maskeyle çalışacak
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, yaşadığı sakatlık sonrasında özel maskeyle takımla antrenmanlara katılacak.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyuncu için özel bir maske yapılacak ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
Yaklaşık 1 ay boyunca maske kullanacak Serdar Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebilecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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