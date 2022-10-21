Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.
Ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.