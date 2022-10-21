Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bige)

18.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

23 Ekim Pazar:

13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Darüşşafaka-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Başakşehir Spor Kompleksi)

13.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kepez Turgut Özal)

14.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Sinan Erdem)

16.00 Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

23 Ekim Pazar:

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Rize Belediyesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Depomaxx Haremspor (Gölbaşı)

22 Ekim Cumartesi:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kocaeli Atatürk)

15.45 OGM Ormanspor-Antalya Güneşi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (90. Yıl)

23 Ekim Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Sigortam.net (Bodrum)

24 Ekim Pazartesi:

15.00 Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)