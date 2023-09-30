Trabzonspor Pendikspor'u konuk ediyor

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00 başlayan mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetiyor.

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Trabzonspor, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Kasımpaşa ve Beşiktaş karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle iyi bir ivme yakalayan Trabzonspor, son olarak deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibi, sahasında iyi bir oyunla kazanarak kendini taraftarına affettirmek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic'in sakatlıkları sürüyor. Joaquin Fernandez ve Nicolas Pepe'nin ise tam hazır olmadıkları için maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor, deplasmanına götürülmeyen Larsen ise şans verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. İstanbul ekibi, bu sezon çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 4 puan yazdırdı. Pendikspor zorlu deplasmanda kazanarak Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 3. dakikada Trabzonspor, köşe vuruşundan golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

GOL 27. dakikada ev sahibi Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top filelere gitti: 2-0

29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

GOL 36. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda, Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1

43. dakikada Onuachu'nun sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredrik Midtsjo, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

Goller: Dk. 3. Onuachu, Dk. 27 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 36 Endri Çekici (Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 3 Endri Çekici (Pendikspor)

Stat: Papara Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Gökhan Barcın