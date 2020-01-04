Trabzonspor, İngiliz ekibi Stoke City’den kiraladığı Senegalli oyuncu Badou Ndiaye için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

İngiltere Championship takımlarından Stoke City’de forma giyen Badou Ndiaye, Trabzonspor'da sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Senegalli oyuncunun transferinde satın alma opsiyonu da bulunuyor.

"Orta sahamıza güç ve dinamizm katacak"

İmza töreninde konuşan Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiltere’nin kaliteli oyuncularını transfer etmeye devam ettiklerini belirtti.

“Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu."

"Takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum"

Badou Ndiaye ise, Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

“Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon’a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum."

Ndiaye'den 1000 forma

İmza töreninin ardından Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye’ye kulübümüzdeki imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek “Kaç forma alacaksın?” diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, “1000 tane almak istiyorum” diyerek yanıtladı.

Badou Ndiaye Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci yarısında takımımızda 15 numaralı forma ile mücadele edecek.

Borsa bildirimi

Bordo-mavili kulüp, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon avro garanti ücret, menajerine 100 bin avro, İngiliz kulübü Stoke City'e de 150 bin sterlin ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150 bin sterlin ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100 bin avro menajerlik bedeli ödenecektir."

Kaynak: TRT HABER, AA