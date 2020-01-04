Beşiktaş’ta Ajdin Hasic belirsizliği devam ediyor. 18 yaşını dolduran Bosnalı futbolcuyla imzalanan ön protokolde yer alan 2 milyon euroluk imza parası ve bir sonraki satıştan pay maddesi siyah beyazlı ekibin mali şartlarını zorluyor.

Mevcut şartlarda transfer yapması imkansız olan Beşiktaş, oyuncuyu Antalya kampına götürmeyerek tavrını belli etti.

İmza parasını düşürmek isteyen yönetim, Hasiç'in temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Anlaşma sağlanmazsa genç yıldız adayıyla sözleşme imzalanmayacağı da gelen haberler arasında.

Siyah beyazlılar, şartların oluşması halinde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak etmek istiyor. Kartal’ın radarındaki isim Torinolu Simone Zaza.

Erdal Torunoğulları’nın 28 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temasa geçeceği belirtildi.

Geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Zaza'nın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon Torino formasıyla 19 maça çıkan Simone Zaza, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: TRT SPOR