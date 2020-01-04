TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken isimlerden olan 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir, hedefinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi.

Altınordu'nun ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde soruları yanıtlayan Ravil, "Hedefim Real Madrid'de oynamak. Santiago Bernabeu'da maça çıkmayı ve oradaki taraftarın duygusunu hissetmeyi çok isterim." dedi.

Ahıska Türkü olan ve 1944'teki sürgünde Kazakistan'a göç etmek zorunda bırakılan bir ailenin üyesi olan Ravil, "Ahıska'da bir sürgün olmuş ve Ahıska Türkleri dağılmış, bizim ailemiz de Kazakistan'a gitmiş ve ben de orada doğdum. 7 yıl orada yaşadım. 2010'da Türkiye'ye geldim. Fırsat bulursam Ahıska'ya gitmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Kariyer planlamamı kulüp yapacaktır"

Avrupa takımlarının kendisini yakından takip ettiği ve Avrupa'ya transfer olacağı iddia edilen haberlerle ilgili genç futbolcu, "Bu haberler hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu tür şeyler beni çok etkilemez. Kariyer planlamamı kulüp yapacaktır ve en doğru kararı verecektir. Bu konuda sözü onlara bırakıyorum, ben çalışmama devam ediyorum ve işime odaklanıyorum." yorumunda bulundu.

Ravil, İspanya ve İngiltere liglerinde oynanan futbolu beğendiğini aktarfı.

"Hedefim İspanya'da La Liga'da oynamak. Ama tabii İngiltere Premier Lig gibi bir şans gelirse de onu en iyi şekilde değerlendirmek isterim. O formayı giymek çok güzel bir duygu olur. İngiltere'de oynanan oyun daha çok pasa ve oyun kurmaya yönelik. Örnek aldığım değil ama izlediğim birkaç futbolcu vardı. Sergio Ramos'u izlerdim, son zamanlarda Van Dijk'ı da izlemeye başladım. Onları oraya getiren çok çalışmaları, biz de öyle çalıştıktan sonra neden olmasın diye düşünüyorum."

"Kaan Ayhan ve Ozan Kabak gibi olduğumu düşünüyorum"

Ravil, Altınordu altyapısından Avrupa'ya giden isimlerin kendileri için umut olduğunu kaydetti.

"Bizim için en büyük örnek Çağlar ağabey oldu. Burada gelişimini ve gidişini biliyoruz. İngiltere'ye kadar çıkışı öz güvenimizi arttırdı. Burada en iyi şekilde çalışarak, biz de oralara gitmek istiyoruz. Milli takımdaki stoperler harika şekilde görevlerini yerine getiriyorlar, inşallah ben de ilerleyen zamanlarda bu görevi yerine getirebilirim."

Genç futbolcu milli takımdaki stoperleri çok beğendiğini belirtti.

"Kaan Ayhan ve Ozan Kabak gibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral daha çok agresif oyunu seven savaşçı ruhlu insanlar. Benim oyunum oyun kurma diye söyleyebilirim, tabii ben de savaşçı ruhu ortaya koyarım. En güvendiğim özelliğim oyun kurmak."

"İlk zamanlar oynamayı beklemiyordum"

Altınordu'nun bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 15'inde forma giyen ve iki maçı da sakatlığı sebebiyle kaçıran Ravil, altyapıda aldıkları eğitimlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

"İlk zamanlar oynamayı beklemiyordum ama teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu bana bu şansı verdi ve ilk maçlarda şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum." sözlerini kullanan genç futbolcu, "Bu benim için çok büyük bir avantaj oldu. Hüseyin hocamız oynattıkça öz güvenim arttı, saha içinde daha rahat oldum. İnşallah performansımı en yüksek seviyeye yükselterek, takıma katkı sağlarım ve sonrasında da Avrupa'ya giderim."

Ravil, Altınordu'nun ligin ilk yarısındaki performansı hakkında "Takım olarak da iyi oyun ortaya koyduk ama sonuca yansıtamadık. Bu her zaman her takımda olabilecek şeyler. Son zamanlara doğru toparladığımızı düşünüyorum. Son 6 maçta sadece 1 yenilgi aldık. Kampı en iyi şekilde tamamlayarak, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Hedefimiz play-off'a girmek." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe'nin hakkında söylediği, "16 yaşında önü çok açık, ne kadar soğukkanlı olduğunu gördünüz. Topu alışı, indirişi, oyuna sokuşu... Ben 30 yaşında şu anki Ravil gibiydim." sözleriyle ilgili "Vedat hoca ile aramız iyidir. Çok güzel bir şey söyledi, bu benim öz güvenimi çok arttırdı. Bir sonraki kampa gittiğimde çok daha rahat oldum. Takım arkadaşlarım da bana çok katkı sağladı, ilk zamanlar çok heyecanlıydım. Hocamın güveniyle rahat bir performans sergiledim." ifadelerini kullandı.

Fiziğini geliştirmek için ekstra çalışmalar yaptığını da aktaran Ravil, yaş olarak büyük futbolcularla oynamasının da kendisini pozisyon alma konusunda geliştirdiğini kaydetti.

Genç futbolcu son olarak, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, "Çağlar, İngilizce sınavını geçti ve Leicester City'de ilk 11'de oynamaya başladı." şeklindeki sözlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu duyduğum için ben de çalışmamı devam ettirdim. Daha çok artırdım, yurt dışından arkadaş ediniyorum, çevirilere bakıyorum. İngilizce ile aram çok iyi, dersler güzel gidiyor. Ayrıca diziler ve futbolcuların İngilizce röportajlarını izliyorum. İngilizce açısından çalışmalara devam ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA