15. dakikada Nwakaeme Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

31. dakikada Molde Ola Brynhildsen ile skoru eşitledi. 1-1

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers yönetiyor. Mücadele, A Spor kanalından naklen yayımlanıyor.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor'u Molde'yi geçmesi durumunda ise zorlu bir rakip bekliyor. Karadeniz ekibi play off aşamasında İtalyan devi Roma ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası dışından Hamsik'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Marek Hamsik ceza sahasının sağ tarafından vuruşunu yaptı, top savunmadan dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme ön direkte kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Nwakaeme sol kanattan ortaladı, Djaniny'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannseverk, Hussain, Hestad, Brynhilrdsen, Omoijuanfo.

Goller: Dk. 15 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 31 Ola Brynhildsen (Molde)