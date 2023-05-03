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Spor
AA 03.05.2023 18:21

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
[Fotograf: AA]

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, 4 Mayıs Perşembe günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

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MKE Ankaragücü Süper Lig Trabzonspor
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