Spor
AA
03.05.2023 18:21
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
[Fotograf: AA]
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, 4 Mayıs Perşembe günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.