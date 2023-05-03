Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede iki takımda ilk maçtan galibiyet çıkaramadı. Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Sivasspor kupaya 5. turdan başladı

Sivasspor, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. turda Esenler Erokspor’u 5-2 yenerek son 16 turuna çıktı. Kupa son 16 turunda ise Yiğidolar sahasında Karacabey Belediye’yi 3-0’la geçerek bir üst tura çıktı.

Kırmızı-beyazlılar kupa çeyrek finalinde ise Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep’in ligden çekilmesi nedeniyle Yiğidolar maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Tarihinde kupayı ilk kez geçen sene müzesine götüren Sivasspor, bu sene de kupayı kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.

Fenerbahçe’nin kupa macerası

Fenerbahçe de kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda İstanbulspor’u 3-1 ile geçen Fenerbahçe, son 16 turu’nda da Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek tur atladı ve çeyrek finale kaldı.

Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise Kayserispor’u 4-1 yenerek yarı finale kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.

8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.

41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada ceza sahasına giren Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

61. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'nin pasında Batshuayi şutunu çekti, savunma tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada N’jie’nin ortasında ceza sahası sol çaprazından Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 N'Jie), Saiz (Dk. 73 Hakan Arslan), Gradel (Dk. 85 Ahmed Musa), Caicedo (Dk. 73 Yatabare).

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor (Dk. 46 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Arda Güler), Rossi (Dk. 81 Joshua King), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Crespo), Pedro (Dk. 61 Batshuayi).

Sarı kart: Dk. 55 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)