Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavililer, Brezilyalı futbolcu Marlon Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/pc3iWSrAxW — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 12, 2020

Satın alma opsiyonu 2 miyon euro

Bordo mavilil kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle 2 milyon euro satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Karadeniz ekibi, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150 bin euro ödeyecek.

Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi veya kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne yüzde 10 satış payı verecek.

Marlon'a verilecek ücret

Trabzonspor, 1+3 yıllık anlaştığı futbolcuya, 2020/2021 futbol sezonu için 480 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise, 2021/2022 futbol sezonu için 550 bin euro, 2022/2023 futbol sezonu için 600 bin euro, 2023/2024 futbol sezonu için 650 bin euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

23 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista’da kiralık olarak geçirmişti.

Karadeniz ekibi, daha önce Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlamıştı.