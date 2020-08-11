Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Lemos harekatı
Fenerbahçe, İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki Uruguaylı stoper Mauricio Lemos için düğmeye bastı.
Bonservisi Las Palmas'ta olan Lemos, geride bıraktığımız sezon La Liga2'de 26 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Mauricio LemosSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 18:00
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