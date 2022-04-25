Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor maçı biletleri 5 dakikada tükendi
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'un sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitti. Bordo mavililer ligin evinde Antalyaspor karşısında bir puan alması durumunda 37 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin saat 13.00'te satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu.
Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.
Bunun üzerine taraftarların internet üzerinden bilet almaya çalıştıkları ve çevresindekilerden yardım istedikleri görüldü.
Bu arada, Passolig engelli kartı bulunan ve maça ücretsiz girecek olan taraftarlar da yapılan isim listesi ile kendilerine ayrılan gişeden biletlerini aldı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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