Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık yapılan antrenmana, izinli olan Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Marek Hamsik, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Jean Philippe Gbamin, Lahtimi, Mahmoud Trezeguet, Umut Bozok, milli takımda olan Maxi Gomez, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli katılmadı.

Bordo mavililerde ayrıca, sol hamstring kasında spazm yaşayan Stefano Denswil, sol dizinde ağrısı olan Muhammet Taha Tepe, sağ hamstring kas spazmı geçiren Doğucan Haspolat, sağ kasık bölgesinde kas spazmı olan Yusuf Yazıcı, boğaz enfeksiyonu yaşayan Yusuf Erdoğan ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Serkan Asan idmana çıkmadı.

22 oyuncunun bulunmadığı antrenmanda, altyapıdan futbolcular ağırlıkta yer aldı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dinamik ısınma, denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'ya çiçek

Trabzonsporlu oyuncular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile teknik heyete çiçek verdi.

Futbolcularla konuşan teknik direktör Avcı, ardından idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek, eşi öğretmen olan TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a çiçek hediye etti.

Karadeniz ekibi, kendi tesislerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te kamp yapacak.