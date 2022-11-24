Konya'daki Saraçoğlu poligonunun dünyadaki sayılı tesislerden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu,

Bu sezon 12 uluslararası yarışmaya katıldık. Bunların 2 tanesi Türkiye'deydi. 6 tane altın, 13 gümüş, 7 bronz. TOHM projesindeki sporcularımızdan 7 tanesi Avrupa şampiyonası dahil olmak üzere madalyayla döndüler. Bu da tarihimizde ilk kez oluyor. Gençlerde bu kadar başarıyı şimdiye kadar elde etmemiştik. Dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle yeterince kamp yapamadık. Buna rağmen çok iyi sonuçlarla ülkemize döndük. 6 tane altın madalya bizim branş için az değil. 13 gümüş madalya tarihimizde ilk defa oluyor. Burada Grand Prix ve İslam Dayanışma Oyunları'nı düzenledik. Uluslararası federasyondan gelen yetkililer bu poligonu inceledi. Bu poligonda uluslararası yarışmalar düzenleme sözünü aldık. 2023 yılında Grand Prix ve belki de bir dünya kupasını Konya'da yapacağız."

48 şehirde 71 poligon

Türkiye'deki 48 şehirde 71 tane poligonunun bulunduğunu aktaran Çolakoğlu, "Bunu artırıyoruz. Çorum, Salihli, Kırıkkale, Sivas ve Ankara'da poligon için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonda 4 bin sporcunun yarışmalara katıldığını ve 21 tane ulusal yarışma yapıldığını anlatan Çolakoğlu, sporcu sayısının istedikleri seviyede artmadığını dile getirdi.

Çolakoğlu, atıcılık sporuna başlamak isteyen çocukların öncelikle ailesiyle poligona gitmesi ve antrenörle görüşerek ilk çalışmasını yapması gerektiğine dikkat çekti.

"Öncelikle çocuğumuzun, atıcılığın kendisine uygun olup olmadığını görmesi gerekiyor. Atıcılığa 10-11 yaşında başlamadan önce yüzme, hentbol, tenis gibi sporla uğraştıktan sonra bize gelenler daha çok başarılı oluyor."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu]

Aday çok, poligon az

Çolakoğlu, büyük şehirlerde çok fazla sporcu adayı başvurduğunu ama poligon yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çolakoğlu, İstanbul'da plak atışları poligonu ve iki tane de havalı silah poligonu olduğunu hatırlattı.

"Ancak bu poligonların atış yolu sayıları yeterli değil. Gelen sporcu adayını geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ankara'da Ulus'ta yeni bir yapılanma yapılıyor. Eryaman Stadı altına taşımaya çalışıyoruz. İnşallah yeni sezona yetiştireceğiz. İzmir'de 2 poligonumuz var. Biri plak atışları için yoğun şekilde kullanılıyor. Diğeri de havalı silah poligonu. Spor yapmak isteyenlerin sayısı çok fazla. Mevcut antrenör ve mühimmatla bunu gerçekleştirmemiz çok zor. Barutun bulunduğu günden beri bu spor devam ediyor. Ben Karadenizliyim. Trabzon'da bir poligon var ama bir tane de plak atışları poligonu olsaydı çok iyi olurdu. Geçen ay Çarşamba'da bir poligon açtık. Poligonların sayısı arttıkça, çocuklar gençler büyükler buralarda emniyet tedbirlerini alarak yarışmalara katılabilir. Bu spor tehlikeli değildir. Kontrolsüz, antrenörsüz, dışarıda yapılan atışlarda tehlike vardır. Poligonlarda ise silah gelir, masaya çantasıyla konur, açılır, içinde emniyet bayrağı vardır. Bu bayrak çıkarılır ve silah tamamen hedefe doğru şekilde beklenir."

"Mermi poligon dışına çıkamaz"

Çolakoğlu, ailelere müsterih olmalarını ve poligon olan illerde odaklanma problemi yaşayan çocuklarını bu spora yönlendirmelerini tavsiye etti.

Çolakoğlu, poligonların uluslararası federasyonun kurallarına göre yapıldığına dikkat çekti.

"Havaya da ateş etseniz saçma ya da mermi poligon dışına çıkamaz. Düğünlerde yapılan farklı bir olay. Atış demek istemiyorum. Rastgele yapılan atışlarda meydana gelen kazaların acılarını toplum olarak yaşadık. Profesyonel poligonlar da var. Silahınızı, taşıma ruhsatınız varsa alıp gidersiniz. Uzmanlarının kontrolünde atışlarınızı yaparsınız."

Çolakoğlu, federasyonun olimpik havuzunda 20 sporcunun bulunduğunu ve sadece olimpiyat için çalıştıklarını vurguladı.

"Olimpiyat madalyası bir şekilde gelecek, sporcularımız o kadar hırslı ki müthiş performansla çalışıyorlar. Tokyo'ya 4 sporcuyla katıldık, biri 4'üncü oldu diğerleri final atamadı ama iyi sonuçlarla döndüler. Olimpiyatta, öncelikle de 2024 Paris'te madalya alacağımıza inanıyorum. Mühimmat sıkıntısı çekiyoruz, yerli üretim oldukça az, biraz dışarıya bağımlıyız. Mühimmatın önemli kısmı dışarıdan geliyor. Küresel krizden de etkilendik. Bu konuda Spor Toto Teşkilatı başkanlığımız ve bakanlığımız yardımcı oluyor, hatta ek bütçemizi de üst seviyede çıkardılar ama sporcu sürekli yeni malzeme, yeni silah istiyor. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Olimpik havuzdaki sporcularımızın eksiği kalmadı TOHM'daki sporcularımızın bazı eksikleri var. Onları da 2023 yılı içerisinde gidereceğiz."