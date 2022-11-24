Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, kabulde, TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli futbolcuların yanı sıra, TBESF Genel Koordinatörü Erdoğan Akkaya ile TBESF Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan da yer aldı.

Bakan Akar, şampiyonluklarından dolayı milli sporcuları kutladı.

Kabulün sonunda futbolcular 38 numaralı milli takım formasını Bakan Akar'a hediye etti.