İsviçre ile Kamerun, Al Janoub Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti.

İki ülke, bu mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya geldi. Afrika temsilcisi 10. dakikada Ekambi ve 14. dakikada Choupo-Moting ile çok net iki fırsattan yararlanamadı.

| İsviçre ikinci gole çok yaklaştı. Vargas'ın şutunu Onana mükemmel çıkardı! pic.twitter.com/FHilOiWjz7 — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022

İsviçre ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Shaqiri'nin altı pas önüne yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Embolo gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

İkinci yarıda maçta tempo çok fazla yükselmedi. İsviçre oyunun kontrolünü elinde tutarken, Kamerun'a beraberlik için fazla şans tanımadı. İsviçre, Seferovic ile 90+5. dakikada net bir fırsatı kullanamadı.

#ÖZET | İsviçre, Kamerun'u Embolo ile yıktı!



2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. #Qatar2022



İşte maçın özet görüntüleri: pic.twitter.com/UPOiWcF28c — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022

Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek. G Grubu'nda 28 Kasım Pazartesi günü Brezilya - İsviçre ve Kamerun - Sırbistan karşılaşmaları oynanacak.

[Fotoğraf: İHA]

Seferovic ve Nkoudou yedekler arasında

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Haris Seferovic İsviçre'de, Beşiktaş'ta oynayan Kevin Nkoudou ise Kamerun'da yedekler arasında yer aldı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Abuoubakar da yedek bekleyen isimler arasında bulundu. İsviçre'de Türk asıllı oyuncu Eray Cömert de ilk 11'e giremedi.

Seferovic 72, Nkoudou ve Aboubakar 74, Eray Cömert de 90. dakikada oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: DHA]

İsviçre 12. şampiyonasında

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

Kamerun 8. turnuvasında

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele ediyor. Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

Infantino'dan Roger Milla'ya plaket

İsviçre ile Kamerun arasında oynanan karşılaşma öncesinde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupalarının en yaşlı golcüsü unvanını sahip Kamerunlu Roger Milla'ya plaket verdi.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile birlikte maç öncesi sahaya çıkan 70 yaşındaki Milla, Infantino'nun elinden plaketini aldı.

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmayı 39 bin 89 taraftarın izlediği açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Al Janoub.

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 90 Eray Cömert), Freuler, Xhaka, Sow (Dk. 71 Frei), Shaqiri (Dk. 72 Okafor), Embolo (Dk. 72 Seferovic), Vargas (Dk. 81 Rieder).

Kamerun: Onana, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa, Gwet, Hongla (Dk. 68 Ondoua), Ekambi (Dk. 74 N'Koudou), Moting (Dk. 74 Aboubakar), Mbeumo (Dk. 81 Ngamaleu).

Gol: Dk. 48 Embolo (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 36 Fai (Kamerun), Dk. 64 Elvedi, Dk. 83 Akarji (İsviçre)