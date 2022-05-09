Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor kafilesi Kayseri'de
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile kente gelen bordo-mavili ekibi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan ile fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.
Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Etiketler: Kayserispor Trabzonspor Türkiye Kupası
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